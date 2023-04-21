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    • «Севилья» разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги Европы
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    Тренер «Севильи» о 3:0 с «МЮ»: Не поверил бы, если бы мне сказали об этом до матча

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    Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями от выхода своих подопечных в полуфинал Лиги Европы.

    Хосе Луис Мендилибар
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    Хосе Луис Мендилибар

    Накануне андалусийцы на своем поле в ответном поединке четвертьфинала ЛЕ разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. В первом матче была зафиксирована ничья 2:2.

    «Ожидал ли такой победы? Конечно, нет, я думал, что это будет равный матч, исход которого не будет решен до последнего момента, и обратите внимание, последние 12 минут мы спокойно играли при счёте 3:0. Если бы мне сказали об этом перед матчем, то я бы не поверил, но поблагодарил бы.

    В полуфинале будет "Ювентус". Это совершенно не похожий на "Манчестер" клуб, более командный. Они играют не так весело и быстро, но больше действуют как команда, и, возможно, матчи против них будут сложнее.

    Это один из самых счастливых дней в моей жизни? Да, да, конечно, такого раньше никогда не было. Это очень, очень счастливый день, и я надеюсь, что он не последний», — приводит слова Мендилибара Marca.

    В полуфинале турнира «Севилья» сыграет с «Ювентусом».Отметим, что первые матчи данной стадии пройдут 11 мая. Ответные — 18-го числа.

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