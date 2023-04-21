«Эспаньол» — «Кадис»: счет матча 0:0, обзор

В матче 30-го тура чемпионата Испаниидома сыграл вничью с

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Кадис 0:0 Эспаньол: Фернандо Пачеко, Оскар Хиль, Сесар Монтес, Серджи Гомес, Леандро Кабрера (Денис Суарес, 79'), Адрия Хинер (Алейш Видаль, 55'), Николас Меламед Рибаудо (Хавьер Пуадо, 65'), Jose Gragera (Кейди Баре, 65'), Серхи Дардер, Мартин Брайтвайт, Хоселу Кадис: Chris Ramos, Серхио Гвардиола (Рохер, 89'), Рубен Собрино, Феде Сан Эметерио (Иван Алехо, 66'), Рубен Алькарас, Тео Бонгонда (Алекс Фернандес, 66'), Альфонсо Эспино, Фали Хименес (Виктор Чуст, 19'), Луис Эрнандес, Исаак Карселен, Херемиас Ледесма Предупреждения: Оскар Хиль (10'), Леандро Кабрера (26'), Сесар Монтес (30'), Феде Сан Эметерио (39'), Алейш Видаль (67'), Исаак Карселен (68')

Календарь и таблица испанской Примеры

По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Кадис» — пятнадцатый, «Эспаньол» — восемнадцатый.