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    Дибала после победы над «Фейенордом»: У Моуринью невероятный менталитет

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Рома Фейеноорд Лига Европы
    Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Фейенордом» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Рома» перевела игру в овертайм благодаря голу Дибалы на 89-й минуте.

    «Когда они забили, я немного испугался, но мы сравняли счет, а затем выиграли в дополнительное время.

    Мы все хотим победить, у тренера (Жозе Моуринью — прим.) невероятный менталитет. Он сказал нам, что игра будет такой сложной. Эта команда знает, что значит побеждать в Европе, у нее есть менталитет.

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    • Осталось всего несколько игр, поэтому мы надеемся продолжать в том же духе и вывести "Рому" в финал», — приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА.

    В полуфинале «Рома» сыграет с леверкузенским «Байером».

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