Дибала после победы над «Фейенордом»: У Моуринью невероятный менталитет

Полузащитник «Ромы»прокомментировал победу над(4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Рома» перевела игру в овертайм благодаря голу Дибалы на 89-й минуте.

«Когда они забили, я немного испугался, но мы сравняли счет, а затем выиграли в дополнительное время.

Мы все хотим победить, у тренера (Жозе Моуринью — прим.) невероятный менталитет. Он сказал нам, что игра будет такой сложной. Эта команда знает, что значит побеждать в Европе, у нее есть менталитет.

Осталось всего несколько игр, поэтому мы надеемся продолжать в том же духе и вывести "Рому" в финал», — приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «Рома» сыграет с леверкузенским «Байером».