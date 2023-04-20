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    Шмидт: «Бенфика» фантастически сыграла в этой Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт подвел итоги выступления команды в Лиги чемпионов.

    Роджер Шмидт
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    Роджер Шмидт

    Лиссабонский клуб сыграл вничью в ответном матче четвертьфинала с «Интером» (3:3) и вылетел из турнира, так как проиграл первый поединок со счетом 0:2.

    «Мы фантастически сыграли в этом турнире. В 14 матчах мы проиграли всего один раз. К сожалению, это был очень важный матч. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома.

    Но мне понравилось то, что я увидел сегодня. Команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3», — цитирует специалиста сайт УЕФА.

    «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов сразится с «Миланом».

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