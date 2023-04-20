«Рома» — «Фейеноорд»: счет матча , обзор голов

разгромила(4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Первый гол был забит только на 60-й минуте встречи. Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола оказался в нужное время в нужном месте и после подбора отправил мяч в ворота.

На 80-й минуте нападающий «Фейеноорда» Игор Пайшао совершил мощный удар прямо по центру ворот. Голкипер оказался бессилен — 1:1.

Уже на 89-й минуте «Роме» удалось спастись от вылета из Лиги Европы. Нападающий команды Пауло Дибала вогнал мяч прямо в девятку ворот.

Уже в дополнительное время, на 101-й минуте встречи нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави забил 3-й гол своей команды, который по итогу стал определяющим.

Спустя всего 8 минут полузащитник хозяев Лоренцо Пеллегрини сделал счет разгромным, забив 4-й гол своей команды.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала Рома — Фейеноорд 4:1 Голы: 1:0 Леонардо Спинаццола (60'), 1:1 Игор Пайшао (80'), 2:1 Пауло Дибала (89'), 3:1 Стефан Эль-Шаарави (101'), 4:1 Лоренцо Пеллегрини (109') Рома: Руй Патрисиу, Крис Смоллинг (Зеки Челик, 78'), Диего Льоренте (Рожер Ибаньес, 72'), Джанлука Манчини, Никола Залевский (Пауло Дибала, 73'), Бриан Кристанте, Неманья Матич, Леонардо Спинаццола, Жоржиньо Вейналдум (Стефан Эль-Шаарави, 21'), Лоренцо Пеллегрини, Андреа Белотти (Тэмми Абрахам, 72') Фейеноорд: Уссама Идрисси (Игор Пайшао, 64'), Сантьяго Хименес, Алиреза Джаханбакш (Данило, 74'), Оркун Кёкчю, Матс Виффер, Себастьян Шиманьски (Маркус Хольмгрен-Педерсен, 91'), Квилиндсхи Хартман (Маркос Лопес, 106'), Гернот Траунер (Явайро Дилросун, 106'), Давид Ганцко, Лютсхарел Гертрейда, Юстин Бейло Предупреждения: Квилиндсхи Хартман (12'), Матс Виффер (18'), Диего Льоренте (34'), Тимон Велленройтер (34'), Сантьяго Хименес (39'), Пауло Дибала (108'), Тэмми Абрахам (111'), Руй Патрисиу (118') Удаление: Сантьяго Хименес (119')

«Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы. В 1/2 финала команда встретится с немецким «Байером».