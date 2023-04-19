Аморим о «Ювентусе»: Не думаю, что они нас удивят

Главный тренер «Спортинга»высказался перед ответным матчем с «Ювентусом» в 1/4 Лиги Европы.

«Мы верим, что сможем пройти, но понимаем, что это будут трудные 90 минут. Не думаю, что они нас удивят. "Ювентус" — команда, состоящая из хороших игроков. Мы должны быть эффективны как в обороне, так и в нападении, иначе у нас не будет шансов. Есть ощущение, что это решающий момент сезона. И мы будем готовы к нему», — цитирует специалиста журналист Альфредо Педулла.

«Ювентус» одержал победу в Турине со счетом 1:0. Ответная игра состоится 20 апреля в Лиссабоне в 22:00 мск.

Прогноз на этот и другие матчи четвертьфинала Лиги Европы доступны по ссылке на LiveSport.Ru.