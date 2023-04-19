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    • «Акрон» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России
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    «Акрон» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России

    «Акрон» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Акрон» победил «Спартак» в матче второго этапа полуфинала Кубка России Пути регионов. Счет составил 2:1 в пользу команды из Жигулевска.

    Фрагмент матча
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    На 23-й минуте Кейта Бальде не реализовал пенальти и уже в концу тайма «Спартак» за это поплатился. «Акрон» забил два подряд. Отметились Андрес Понсе и Никита Салтыков.

    На 77-й минуте встречи Томаш Тавареш сократил разрыв в счете, но это не спасло «Спартак» от вылета из Кубка России.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Акрон — Спартак 2:1
    Голы: 1:0 Ponce A. (41'), 2:0 Saltykov N. A. (45+1'), 2:1 Томаш Тавареш (77') Акрон: Сергей Волков, Иван Чудин, Khodzhaniyazov D., Антон Килин, Сергей Макаров, Максим Палиенко, Данил Полубояринов, Ponce A., Даниил Сагуткин, Saltykov N. A., Константин Савичев Спартак: Александр Максименко, Бальде Кейта, Никита Чернов, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Томаш Тавареш, Антон Зиньковский, Роман Зобнин Предупреждения: Константин Савичев (52'), Алексис Дуарте (61')

    Соперник «Акрон» по финалу станет известен после матча «Краснодар» — «Крылья Советов», который состоится 19 апреля в 19:00 мск.

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