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    Билялетдинов возглавил «молодежку» «Химок»

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    Ринат Билялетдинов стал новым главным тренером молодежной команды «Химок», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

    Ринат Билялетдинов
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    Ринат Билялетдинов

    «Задачи озвучены серьезные — подготовить из молодежной команды пополнение в главную команду. Не просто так, чтобы в тренировках участвовали, не ломая тренировочный процесс, а именно — стали игроками основного состава», — сказал о своем назначении 65-летний специалист.

    Билялетдинов пришел в «Химки» в декабре 2022 года в качестве старшего тренера. В матче 22 тура РПЛ с ЦСКА (0:3) он исполнял обязанности главного тренера основной команды «Химок».

    В тренерский штаб «молодежки» «Химок» войдут Евгений Бондаренко, Владимир Пачко и Валерий Макиев.

    Напомним, основная команда «Химок» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ после 23 туров.

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