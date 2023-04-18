Билялетдинов возглавил «молодежку» «Химок»

стал новым главным тренером молодежной команды сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Задачи озвучены серьезные — подготовить из молодежной команды пополнение в главную команду. Не просто так, чтобы в тренировках участвовали, не ломая тренировочный процесс, а именно — стали игроками основного состава», — сказал о своем назначении 65-летний специалист.

Билялетдинов пришел в «Химки» в декабре 2022 года в качестве старшего тренера. В матче 22 тура РПЛ с ЦСКА (0:3) он исполнял обязанности главного тренера основной команды «Химок».

В тренерский штаб «молодежки» «Химок» войдут Евгений Бондаренко, Владимир Пачко и Валерий Макиев.

Напомним, основная команда «Химок» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ после 23 туров.