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    Аргентина примет молодежный ЧМ вместо Индонезии

    Футбол Сборная Аргентины
    Аргентина примет молодежный чемпионат мира U-20 в 2023 году, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

    Аргентина примет молодежный ЧМ вместо Индонезии
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    Аргентина примет молодежный ЧМ вместо Индонезии

    Ранее ФИФА лишила Индонезию права проведения турнира после скандала из‑за высказываний губернатора индонезийского острова Бали Ваян Костер, который призвал не допустить сборную Израиля до участия в турнире.

    В стране начались протесты в связи с возможным приездом израильских футболистов. У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений.

    Чемпионат мира, в котором примут участие 24 команды, пройдет с 20 мая по 11 июня. Получив право на организацию турнира, сборная Аргентины станет участником турнира вместо команды Индонезии.

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