Аргентина примет молодежный ЧМ вместо Индонезии Фото: globallookpress.com
Ранее ФИФА лишила Индонезию права проведения турнира после скандала из‑за высказываний губернатора индонезийского острова Бали Ваян Костер, который призвал не допустить сборную Израиля до участия в турнире.
В стране начались протесты в связи с возможным приездом израильских футболистов. У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений.
Чемпионат мира, в котором примут участие 24 команды, пройдет с 20 мая по 11 июня. Получив право на организацию турнира, сборная Аргентины станет участником турнира вместо команды Индонезии.