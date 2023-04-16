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    Тен Хаг о победе над «Форестом»: Счет должен был быть больше, мы не реализовали много моментов

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе своей команды в матче 31-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Солидная игра с нашей стороны. Заслуженная победа. Единственное, за что я могу покритиковать, — это за то, что счёт должен быть больше. Должно было быть 3:0 или 4:0. Мы не реализовали очень много моментов.

    Хочется забивать и завершать игру раньше. Это всегда важно. В важных матчах создать много моментов не получится, поэтому их надо реализовывать.

    Нам нужно больше забивающих игроков, и я доволен Антони. Забил гол, сделал результативную передачу. Начало матча было не очень хорошим для него, но потом он вошёл в игру и представлял опасность для соперника.

    Антони прибавляет, становится лучше. В игре с "Эвертоном" он создал много моментов и не забивал, поэтому я рад, что Антони забил.

    У него был бы ещё один гол, если бы Аарон Ван-Биссака не заблокировал его удар!» — приводит слова тен Хага Sky Sports.

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