Тен Хаг о победе над «Форестом»: Счет должен был быть больше, мы не реализовали много моментов

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 31-го тура АПЛ с(2:0).

«Солидная игра с нашей стороны. Заслуженная победа. Единственное, за что я могу покритиковать, — это за то, что счёт должен быть больше. Должно было быть 3:0 или 4:0. Мы не реализовали очень много моментов.

Хочется забивать и завершать игру раньше. Это всегда важно. В важных матчах создать много моментов не получится, поэтому их надо реализовывать.

Нам нужно больше забивающих игроков, и я доволен Антони. Забил гол, сделал результативную передачу. Начало матча было не очень хорошим для него, но потом он вошёл в игру и представлял опасность для соперника.

Антони прибавляет, становится лучше. В игре с "Эвертоном" он создал много моментов и не забивал, поэтому я рад, что Антони забил.

У него был бы ещё один гол, если бы Аарон Ван-Биссака не заблокировал его удар!» — приводит слова тен Хага Sky Sports.

После этого матча «красные дьяволы» занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 59-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 18-й позиции (27).