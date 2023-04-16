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    Плеттенберг: «Бавария» сделает все возможное, чтобы избавиться от Мане

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    «Бавария» планирует продать нападающего команды Садио Мане из-за того, что он не вписывается в систему Томаса Тухеля. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «Судя по тому, что я слышал, "Бавария" сделает всё возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.

    У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

    Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год», — написал Плеттенберг.

    Напомним, что после матча четвертьфинала с «Манчестер Сити» между футболистами команды Садио Мане и Лероем Зане произошла перепалке в раздевалке, в результате которой Мане ударил по лицу немецкого нападающего.

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