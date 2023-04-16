Плеттенберг: «Бавария» сделает все возможное, чтобы избавиться от Мане

планирует продать нападающего командыиз-за того, что он не вписывается в систему. Об этом сообщает журналиств своём «твиттере».

«Судя по тому, что я слышал, "Бавария" сделает всё возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом.

У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически.

Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год», — написал Плеттенберг.

Напомним, что после матча четвертьфинала с «Манчестер Сити» между футболистами команды Садио Мане и Лероем Зане произошла перепалке в раздевалке, в результате которой Мане ударил по лицу немецкого нападающего.