«Лечче» — «Сампдория»: счет матча 1:1, обзор голов

принялв матче 30-го тура чемпионата Италии. Он завершился ничьей со счетом 1:1.

До перерыва хозяева вышли вперед благодаря голу Ассана Сесая. За 15 минут до конца основного времени результат выровнял Хесе.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Сампдория 1:1 Гол: 1:1 Хесе Родригес (75') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей (Симоне Романьоли, 90'), Федерико Баскиротто, Самуэль Юмтити, Антонино Галло, Алексис Блен (Хоан Гонсалес, 81'), Мортен Юльманн, Реми Уден (Юссеф Мале, 73'), Габриэл Стрефезза (Ламек Банда, 90'), Федерико Ди Франческо, Ассан Сесай (Лоренцо Коломбо, 81') Сампдория: Маноло Габбьядини (Фабио Квальярелла, 76'), Сэм Ламмерс (Хесе Родригес, 46'), Филип Джуричич (Абдельхамид Сабири, 46'), Томмазо Ауджелло, Гарри Уинкс, Томас Ринкон, Мехди Лери, Бруно Амионе, Брам Нуйтинк (Джейсон Мурильо, 46'), Алессандро Дзаноли (Микаэль Кюизанс, 46'), Никола Равалья Предупреждения: Мехди Лери (52'), Абдельхамид Сабири (68'), Федерико Ди Франческо (74'), Томас Ринкон (84'), Томмазо Ауджелло (86')

«Лечче» не может выиграть 7 матчей подряд и с 28 очками занимает 16-е место. В активе «Сампдории» 16 очков и 20-я позиция.