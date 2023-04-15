«Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 3:1, обзор голов

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
На гол Джон Стоуна и дубль Эрлинга Холанна гости смогли ответить лишь точным ударом престижа в исполнении Келечи Ихеаначо.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Лестер 3:1
Голы: 2:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (13'), 3:0 Эрлинг Холанд (25'), 3:1 Келечи Ихеаначо (75') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Джон Стоунс (Мануэль Аканджи, 46'), Родриго Эрнандес (Калвин Филлипс, 53'), Рияд Марез, Кевин Де Брёйне (Коул Палмер, 62'), Бернарду Силва, Джек Грилиш (Серхио Гомес, 74'), Эрлинг Холанд (Хулиан Альварес, 46') Лестер: Джейми Варди (Келечи Ихеаначо, 46'), Кирман Дьюсбери-Холл (Деннис Прает, 62'), Джеймс Мэддисон, Виктор Кристансен (Люк Томас, 46'), Юри Тилеманс (Нампалис Менди, 62'), Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Чаглар Сёюнджю, Гарри Суттар, Даниэль Иверсен Предупреждение: Бернарду Силва (45')
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 70 очков и сократить до трех пунктов отставание от лидирующего «Арсенала». В активе «Лестера» 25 пункта и предпоследняя, 19-я позиция.