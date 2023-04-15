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    Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче АПЛ с «Лестером»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (3:1).

    Хосеп Гвариола
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    Хосеп Гвариола

    «В конце было играли не очень. Важно, что мы начали очень хорошо после Лиги чемпионов, против команды, которая находится в трудном для себя положении.

    Мы сделали замены, чтобы дать игрокам отдохнуть, но немного потеряли контроль, хотя в целом это была заслуженная победа. Нам повезло, что после игры с "Баварией" мы играем дома, а не на выезде. Вы видели, как мы были сосредоточены.

    Важный результат, чтобы догнать "Арсенал"? Безусловно», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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