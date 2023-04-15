Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче АПЛ с «Лестером»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с(3:1).

«В конце было играли не очень. Важно, что мы начали очень хорошо после Лиги чемпионов, против команды, которая находится в трудном для себя положении.

Мы сделали замены, чтобы дать игрокам отдохнуть, но немного потеряли контроль, хотя в целом это была заслуженная победа. Нам повезло, что после игры с "Баварией" мы играем дома, а не на выезде. Вы видели, как мы были сосредоточены.

Важный результат, чтобы догнать "Арсенал"? Безусловно», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 70-ю очками в активе. «Горожане» отстают от «Арсенала» на 3 балла.