Федотов: Было очень непросто справляться с давлением «Урала»

Наставникподвел итог матча против(2:1).

«Думаю, что детали в том, что вратарь выручил, команда сражалась, демонстрировала характер и проявляла мастерство. Без этого сложно побеждать. Первый момент: соперник здорово сыграл, выручил Игорь Акинфеев. Потом мы забили, и была обоюдоострая игра, может быть, без моментов, но с хорошим силовым давлением. Было много подач, борьбы в штрафной, здесь нужно было сыграть внимательно. Мы с этим справились. Второй гол — и начало второго тайма было за нами. Мы создавали моменты и должны были забить третий на этой волне. Это все вылилось в пропущенный мяч с пенальти. Не справились, но нам не показалось, что степень нарушения, которое совершил наш футболист, тянула на 11‑метровый удар. Но есть арбитры и VAR, которые разобрались в моменте.

Так получилось, что соперника мы встречали высоко, он нас перебивал и пытался подобрать мяч за линией атаки, за нами были подборы, потом за соперником. При подборах "Урала" было жарко у наших ворот. Нормальная такая тактика, которая работала на какой‑то процент. Было очень непросто справляться с таким давлением. Было пространство, и мы им воспользовались», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 44 очками в активе. «Урал» располагается на 10-й строчке (25).