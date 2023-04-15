Ермакович: Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь моменты

Тренердал свой комментарий относительно поединка против(1:2).

«Все на поверхности. Было достаточно моментов, могли забивать не один гол, но исполнение подвело. Сами пропустили ненужный быстрый гол, который не вытекал из логики матча. Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь моменты. Если мы не победили и не реализовали моменты, хвалить команду не за что. Не все удалось из задуманного», — сказал Ермакович «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 44 очками в активе. «Урал» располагается на 10-й строчке (25).