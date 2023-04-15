ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Лестер». Онлайн
  • 19:18
    • «Борнмут» дожал «Тоттенхэм» в матче АПЛ
  • 19:04
    • «Брайтон» на выезде обыграл «Челси»
  • 18:47
    • «Боруссия» в большинстве пропустила 3 мяча и упустила победу над «Штутгартом»
  • 18:40
    • ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче РПЛ
  • 18:31
    • «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом»
    Все новости спорта

    Ермакович: Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь моменты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал ЦСКА
    Тренер «Урала» Александр Ермакович дал свой комментарий относительно поединка против ЦСКА (1:2).

    Александр Ермакович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Ермакович

    «Все на поверхности. Было достаточно моментов, могли забивать не один гол, но исполнение подвело. Сами пропустили ненужный быстрый гол, который не вытекал из логики матча. Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь моменты. Если мы не победили и не реализовали моменты, хвалить команду не за что. Не все удалось из задуманного», — сказал Ермакович «Матч ТВ».

    После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 44 очками в активе. «Урал» располагается на 10-й строчке (25).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» учинит разгром «лисам»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартак» будет играть на победу
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Создаст ли «Верона» проблемы «Наполи»?
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры