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    «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН»

    «Динамо» — «Пари НН»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура РПЛ «Динамо» в Москве победило «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    Голы пошли во втором тайме. Полузащитник Денис Глушаков вывел гостей вперед. К 80 минуте хозяева смогли сравнять счет благодаря голу Ярослава Гладышева.

    Второй мяч через 6 минут забил Даниил Фомин оформил победный мяч «бело-голубых». Окончательный результат установил Федор Смолов, который забил с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Пари НН 3:1
    Голы: 1:1 Ярослав Гладышев (79'), 2:1 Даниил Фомин (86') Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Константин Тюкавин, Муми Нгамал Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Стоцкий, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Иброхимхалил Юлдошев, Rybchinskiy D., Николай Калинский, Ярослав Михайлов, Артём Соколов, Момо Янсане Предупреждения: Саба Сазонов (27'), Кирилл Гоцук (30'), Милан Майсторович (53'), Момо Янсане (83')

    После победы «Динамо» набрало 39 очков и занимает 5-е место в таблице. «Нижний Новгород» остался на 13-й позиции с 19 баллами в активе.

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