«Тоттенхэм» — «Борнмут»: счет матча 2:3, обзор голов

Первый гол в этом матче состоялся на 14-й минуте. Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в касание нанес точный удар в нижний угол ворот.
На 38-й минуте «Борнмут» сумел отыграться. Защитник гостей Матиас Винья после отличной передачи поразил ворота соперника — 1:1.
На 51-й минуте гости и вовсе вышли вперед. Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке оказался в нужное время в нужном месте, отправив мяч в ворота после отскока.
На 88-й минуте встречи «шпорам» все-таки удалось отыграться. Полузащитник хозяев Арно Данжума с угла штрафной нанес сильный удар в нижний угол ворот, без шансов для голкипера.
На 90+5-й минуте «Борнмут» забил 3-й гол и вырвал победу у «Тоттенхэма». Нападающий команды Данго Уаттара после отличной передачи партнера по команде первым ударом попал точно в правый угол ворот.
После этого матча «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками в активе. «Тоттенхэм» располагается на 5-й позиции (53).