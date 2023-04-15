«Тоттенхэм» — «Борнмут»: счет матча 2:3, обзор голов

вырвал победу у(3:2) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче состоялся на 14-й минуте. Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в касание нанес точный удар в нижний угол ворот.

На 38-й минуте «Борнмут» сумел отыграться. Защитник гостей Матиас Винья после отличной передачи поразил ворота соперника — 1:1.

На 51-й минуте гости и вовсе вышли вперед. Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке оказался в нужное время в нужном месте, отправив мяч в ворота после отскока.

На 88-й минуте встречи «шпорам» все-таки удалось отыграться. Полузащитник хозяев Арно Данжума с угла штрафной нанес сильный удар в нижний угол ворот, без шансов для голкипера.

На 90+5-й минуте «Борнмут» забил 3-й гол и вырвал победу у «Тоттенхэма». Нападающий команды Данго Уаттара после отличной передачи партнера по команде первым ударом попал точно в правый угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Борнмут 2:3 Голы: 2:3 Матиас Винья (38'), 1:2 Доминик Соланке (51'), 2:2 Арно Данжума (88'), 2:3 Данго Уаттара (90 + 5') Тоттенхэм: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Клеман Лангле (Давинсон Санчес, 35'), Педро Порро, Оливер Скипп (Ришарлисон, 77'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Иван Перишич, Деян Кулушевски, Сон Хын Мин, Гарри Кейн Борнмут: Филип Биллинг (Маркос Сенеси, 79'), Доминик Соланке, Райан Кристи (Джейдон Энтони, 66'), Матиас Винья (Адам Смит, 49'), Хефферсон Лерма, Джо Ротуэлл, Маркус Таверньер (Данго Уаттара, 79'), Ллойд Келли, Джек Стивенс, Крис Мепэм, Нето Предупреждения: Райан Кристи (45'), Джек Стивенс (45 + 2'), Иван Перишич (58')

После этого матча «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками в активе. «Тоттенхэм» располагается на 5-й позиции (53).