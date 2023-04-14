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    Тен Хаг: Мы держали результат в своих руках

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после упущенной победы над «Севильей» в домашнем матче 1/4 Лиги Европы (2:2).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы держали результат в своих руках. Мы забили дважды и могли забить 3 или 4 гола. Результат был полностью наш. К сожалению, травмы заставили нас сделать несколько замен и тогда мы упустили контроль на игрой.

    Пропустили два автогола, это невезение, но ничего с этим не поделаешь. Мы должны учиться и показать свою лучшую игру. Все еще впереди.

    Мы не забили третий мяч, получили несколько травм, после этого команда упустила ритм игры. Первый тайм прошел хорошо, мы забили два отличных гола, и могли забивать еще. Однако после перерыва мои игроки потеряли контроль на игрой», — заявил тен Хаг.

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