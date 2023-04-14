Тен Хаг: Мы держали результат в своих руках

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился мыслями после упущенной победы над «Севильей» в домашнем матче 1/4 Лиги Европы (2:2).

«Мы держали результат в своих руках. Мы забили дважды и могли забить 3 или 4 гола. Результат был полностью наш. К сожалению, травмы заставили нас сделать несколько замен и тогда мы упустили контроль на игрой.

Пропустили два автогола, это невезение, но ничего с этим не поделаешь. Мы должны учиться и показать свою лучшую игру. Все еще впереди.

Мы не забили третий мяч, получили несколько травм, после этого команда упустила ритм игры. Первый тайм прошел хорошо, мы забили два отличных гола, и могли забивать еще. Однако после перерыва мои игроки потеряли контроль на игрой», — заявил тен Хаг.