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    «Райо Вальекано» минимально одолел «Осасуну»

    «Райо Вальекано» — «Осасуна»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» в родных стенах победил «Осасуну» со счетом 2:1.

    «Осасуна»
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    «Осасуна»

    На автогол Аридана Эрнандеса и точный удар Иси Палазона гости смогли ответить лишь голом престижа в исполнении Мойсеса Гомеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Осасуна 2:1
    Гол: 2:1 Мойсес Гомес (66') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Абдул Мумин, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Сантьяго Комесанья (Сальва Санчес, 76'), Оскар Валентин, Иси Паласон, Оскар Трехо (Пате Сисс, 70'), Альваро Гарсия (Пеп Чаварриа, 76'), Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 83') Осасуна: Abdessamad Ezzalzouli, Кевин Гарсиа, Энрике Барха, Аймар Орос, Хон Монкайола, Пабло Ибаньес (Мойсес Гомес, 58'), Мануэль Санчес, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Начо Видаль (Рубен Пенья, 58'), Айтор Фернандес Предупреждения: Кевин Гарсиа (47'), Альваро Гарсия (48'), Мойсес Гомес (88'), Алехандро Катена (90 + 2'), Давид Гарсия (90 + 6')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой игры команды занимают следующие позиции в турнирной таблице: «Райо Вальекано» (40 очков) — восьмой, «Осасуна» (38 пунктов) — девятая.

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