Аморим: Игроки «Спортинга» мало что позволили «Ювентусу» в атаке

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
«Мы доминировали в этом матче. Достаточно посмотреть на количество созданных моментов и на то, как мы контролировали игру. Мы прекрасно оборонялись против топовых игроков и мало что позволили "Ювентусу" в атаке.
Впереди мы создали несколько возможностей, но не забили. Это как нельзя лучше говорит о нашей текущей форме, но хорошая новость в том, что у нас будет еще одна возможность на своем стадионе», — цитирует Аморима сайт УЕФА.
Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне.