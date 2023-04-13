Клуб Кокорина хочет подписать Сперцяна

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    Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в список трансферных целей «Фиорентины», сообщает Sport24.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «В "Фейеноорде" рассматривали варианты с переходом Сперцяна летом 2023 года, но сам игрок дал понять, что намерен остаться на сезон в "Краснодаре".

    На трансферном рынке нидерландский клуб переключился на других футболистов, одна из целей — усилить атаку и подписать форварда.

    Из топ-5 чемпионатов интерес к Сперцяну до сих пор остается у Фиорентины», — сказал источник издания.

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    • В текущем сезоне Сперцян провел в чемпионате России 21 матч, забил девять мячей и сделал восемь результативных передач.

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