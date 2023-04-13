Клуб Кокорина хочет подписать Сперцяна

Нападающий «Краснодара»входит в список трансферных целей, сообщает Sport24.

«В "Фейеноорде" рассматривали варианты с переходом Сперцяна летом 2023 года, но сам игрок дал понять, что намерен остаться на сезон в "Краснодаре".

На трансферном рынке нидерландский клуб переключился на других футболистов, одна из целей — усилить атаку и подписать форварда.

Из топ-5 чемпионатов интерес к Сперцяну до сих пор остается у Фиорентины», — сказал источник издания.

В текущем сезоне Сперцян провел в чемпионате России 21 матч, забил девять мячей и сделал восемь результативных передач.