Мойес: Ничья дает нам шанс в ответном матче

Наставникподвел итог матча против(1:1) в рамках четвертьфинала Лиги конференций.

«Я ожидал большего, но ничья дает нам шанс в ответном матче. "Гент" был очень физически силен, несколько судейских решений были приняты не в нашу пользу.

Мы начали неплохо, но после этого нам не удалось создать достаточно угроз. Мы не выиграли достаточно первых и вторых мячей, элементарные вещи. Мы, кажется, проиграли в физическом плане, и это разочаровывает. На следующей неделе будет очень сложная игра», — приводит слова Мойеса ВВС.

Ответный поединок между этими командами состоится в следующий четверг, 20 апреля.