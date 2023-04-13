ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии»
    Все новости спорта

    Мойес: Ничья дает нам шанс в ответном матче

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Футбол Англии Вест Хэм Бельгия. Про Лига Гент
    Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итог матча против «Гента» (1:1) в рамках четвертьфинала Лиги конференций.

    Дэвид Мойес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэвид Мойес

    «Я ожидал большего, но ничья дает нам шанс в ответном матче. "Гент" был очень физически силен, несколько судейских решений были приняты не в нашу пользу.

    Мы начали неплохо, но после этого нам не удалось создать достаточно угроз. Мы не выиграли достаточно первых и вторых мячей, элементарные вещи. Мы, кажется, проиграли в физическом плане, и это разочаровывает. На следующей неделе будет очень сложная игра», — приводит слова Мойеса ВВС.

    Ответный поединок между этими командами состоится в следующий четверг, 20 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет битву за жизнь в Бундеслиге?
  • «Шальке» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Лацио» укрепит свое турнирное положение в Серии А
  • «Специя» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Потеряет ли «Лион» седьмое место?
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Родина Москва — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Музетти — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры