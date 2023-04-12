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    «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию»
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    Уткин: «Ман Сити» поразил слаженностью действий в игре с «Баварией»

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Слаженность действий "Сити" вчера была просто поразительной. "Бавария", кажется, ни разу толком не смогла выйти из обороны через центр, только краями.

    В защите впечатлило, насколько безошибочно "Сити" перестраивался на четырех защитников. Получается, что сейчас, во всяком случае, в этой модели игроки вроде Канселу, Зинченко или Уокера Гвардиоле не нужны, собственно на флангах остаются только атакующие игроки, вчера это были Грилиш и Силва.

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    • В результате оборона "Баварии" в каждой атаке была под давлением по всей ширине поля. И Упамекано по закону Паскаля, оказавшись слабым звеном, и стал той самой прорехой», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.

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