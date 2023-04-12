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    Билялетдинов останется в «Химках» после назначения Талалаева главным тренером

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    Ринат Билялетдинов сообщил о том, что продолжит работу в «Химках» после назначения Андрея Талалаева на пост главного тренера.

    Ринат Билялетдинов
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    Ринат Билялетдинов

    «Конечно, я остался в клубе. В контракте был пункт, что если произойдет такая ситуация, которая произошла, то я буду и. о. главного тренера команды.

    Сейчас я снова занимаюсь своей основной работой. Я был нанят, как старший тренер клуба "Химки". Есть вторая команда, есть команда в ЮФЛ, за которыми я должен наблюдать. Теперь смогу им уделять должное количество времени.

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    • При Талалаеве наши цели не изменились. Мы должны развивать футбол в Химках, вкладывать силы в академию и во все наши команды», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

    «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

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