Билялетдинов останется в «Химках» после назначения Талалаева главным тренером

сообщил о том, что продолжит работу впосле назначенияна пост главного тренера.

«Конечно, я остался в клубе. В контракте был пункт, что если произойдет такая ситуация, которая произошла, то я буду и. о. главного тренера команды.

Сейчас я снова занимаюсь своей основной работой. Я был нанят, как старший тренер клуба "Химки". Есть вторая команда, есть команда в ЮФЛ, за которыми я должен наблюдать. Теперь смогу им уделять должное количество времени.

При Талалаеве наши цели не изменились. Мы должны развивать футбол в Химках, вкладывать силы в академию и во все наши команды», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.