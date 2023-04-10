Гальтье: Мбаппе провел слабый матч с «Ниццей»

Главный тренер «ПСЖ»высказался об игре нападающегов победном матче с «Ниццей» (2:0).

«Для Килиана это был 51-й или 52-й матч в сезоне. Это нормально, что его форма ухудшилась. Он закончил предматчевую тренировку раньше, я не был уверен в его готовности. Он сыграл слабый матч, но хотел быть на поле в трудные минуты для команды. Это показывает его менталитет.

Это был сложный матч для Мбаппе. Еще утром перед матчем я не знал, ставить ли его в старт. Но он имел желание и решимость сыграть — это был сильный знак для команды», — приводит слова Гальтье Paris Fans.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» набрал 69 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, оторвавшись от второго «Ланса» на шесть пунктов. У «Ниццы» осталось 45 баллов и восьмая строчка.