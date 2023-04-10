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    Канчельскис об уходе Бердыева из «Сочи»: Жаль, что глупые люди не поверили в такого хорошего специалиста

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Уход Курбана Бердыева из "Сочи" — самое глупое решение, которое может быть. В нашем футболе работают жулики, дилетанты и проходимцы. Они и убивают наш футбол.

    Зачем тогда было брать Бердыева? Они не понимали, что сразу результата не будет? Жуликам и проходимцам сразу нужен результат.

    Я ничему не удивляюсь. Удачи им и счастья. Пускай думают, как быть дальше. Когда люди не сталкиваются с реальными вещами, им сложно объяснить, что тренерство — тяжелый труд, нужно время, доверие.

    Какой результат вы хотите? "Сочи" — в середине таблицы, команда строится. Там думают, что, раз они заняли второе место, они должны занимать высшие позиции постоянно. Заблуждаются.

    Эти жулики-проходимцы не понимают в футболе и рассказывают, как он развивается. С ними сложно бороться.

    Жаль, что глупые люди не поверили в такого хорошего специалиста», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

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