Канчельскис об уходе Бердыева из «Сочи»: Жаль, что глупые люди не поверили в такого хорошего специалиста

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»прокомментировал уходс поста главного тренера

«Уход Курбана Бердыева из "Сочи" — самое глупое решение, которое может быть. В нашем футболе работают жулики, дилетанты и проходимцы. Они и убивают наш футбол.

Зачем тогда было брать Бердыева? Они не понимали, что сразу результата не будет? Жуликам и проходимцам сразу нужен результат.

Я ничему не удивляюсь. Удачи им и счастья. Пускай думают, как быть дальше. Когда люди не сталкиваются с реальными вещами, им сложно объяснить, что тренерство — тяжелый труд, нужно время, доверие.

Какой результат вы хотите? "Сочи" — в середине таблицы, команда строится. Там думают, что, раз они заняли второе место, они должны занимать высшие позиции постоянно. Заблуждаются.

Эти жулики-проходимцы не понимают в футболе и рассказывают, как он развивается. С ними сложно бороться.

Жаль, что глупые люди не поверили в такого хорошего специалиста», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.