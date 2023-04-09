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    Месси побил рекорд Роналду по голам за европейские клубы

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    «ПСЖ» в матче 30-го тура чемпионата Франции обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Нападающий парижан Лионель Месси забил гол и отметился результативной передачей.

    Таким образом, для Месси этот гол стал 702-м в Европе на клубном уровне. По этому показателю он побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду (701). При этом Месси для этого понадобилось на 105 матчей меньше, сообщает Opta.

    На счету 35-летнего Месси в 34 матчах текущего сезона во всех турнирах 19 голов и 18 результативных передач. По ходу сезона он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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