«Лион» — «Ренн»: счет матча 3:1, обзор голов

дожал(3:1) в матче 30-го тура французской Первой лиги.

В этом матче счет открыли гости. На 11-й минуте встречи нападающий «Ренна» Амин Гуири пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера.

«Лион» сумел сравнять счет только на 60-й минуте. Полузащитник команды

Корентин Толиссо подобрал мяч после углового и нанес удар в правую девятку ворот.

Спустя всего 8 минут хозяева вышли вперед. Нападающий команды Александр Ляказетт нанес точный удар по центру ворот — 2:1.

На 79-й минуте встречи нападающий «Лиона» Брэдли Баркола нанес голевой удар в левый нижний угол ворот и поставил точку в этом матче.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Ренн 3:1 Голы: 0:1 Амин Гуири (11'), 1:1 Корентин Толиссо (60'), 2:1 Александр Ляказетт (68'), 3:1 Брэдли Баркола (79') Лион: Антони Лопеш, Саэль Кумбеди, Синали Дьоманде, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Йоанн Лепенан, Корентин Толиссо, Максанс Какере, Райан Шерки, Брэдли Баркола, Александр Ляказетт Ренн: Арно Калимуэндо (Жереми Доку, 70'), Амин Гуири, Ловро Майер (Флавьен Тэт, 70'), Бенжамен Буриго, Лесли Угочукву (Дезире Дуэ, 70'), Батист Сантамария (Ибрахим Салах, 80'), Биргер Мелинг, Артур Теате, Варме Омари, Амари Траоре, Доган Алемдар Предупреждения: Саэль Кумбеди (32'), Артур Теате (34'), Ловро Майер (39')

«Лион» занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги с 47-ю очками в активе. «Ренн» располагается на 6-й позиции (50).