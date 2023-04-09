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    «Краснодар-2» победил «Уфу»

    «Краснодар-2» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Краснодар-2 Уфа
    В матче Первой лиги России «Краснодар-2» в родных стенах минимально переиграл «Уфу» со счетом 1:0.

    «Уфа»
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    «Уфа»

    Автором единственного гола в поединке стал Давид Кокоев. Джонатан Окоронкво не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Краснодар-2 — Уфа 1:0
    Гол: 1:0 Давид Кокоев (65') Краснодар-2: Станислав Агкацев, Gubzhokov I., Олег Исаенко, Ivanov D., Karpov D., Вячеслав Литвинов, Nduka I. D., Okoronkwo J., Plotnikov N., Владислав Самко, Григорий Жилкин Уфа: Khamkoyev K., Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Данила Емельянов, Артём Голубев, Алан Хугаев, Роман Минаев, Артём Погосов, Александр Сухов, Иван Темников, Ushakhin L. Предупреждения: Григорий Жилкин (6'), Plotnikov N. (18'), Алан Хугаев (68'), Александр Сухов (71'), Артём Погосов (88'), Nduka I. D. (90')

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    Победа позволила «Краснодару-2» набрать 21 очко и подняться на предпоследнее, семнадцатое место в турнирной таблице. У «Уфы» 24 пункта и шестнадцатая строчка.

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