«Краснодар-2» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче Первой лиги Россиив родных стенах минимально переигралсо счетом 1:0.

Автором единственного гола в поединке стал Давид Кокоев. Джонатан Окоронкво не смог реализовать пенальти.

Футбол. Россия. ФНЛ Краснодар-2 — Уфа 1:0 Гол: 1:0 Давид Кокоев (65') Краснодар-2: Станислав Агкацев, Gubzhokov I., Олег Исаенко, Ivanov D., Karpov D., Вячеслав Литвинов, Nduka I. D., Okoronkwo J., Plotnikov N., Владислав Самко, Григорий Жилкин Уфа: Khamkoyev K., Эрвинг Ботака-Иобома, Касинтура, Данила Емельянов, Артём Голубев, Алан Хугаев, Роман Минаев, Артём Погосов, Александр Сухов, Иван Темников, Ushakhin L. Предупреждения: Григорий Жилкин (6'), Plotnikov N. (18'), Алан Хугаев (68'), Александр Сухов (71'), Артём Погосов (88'), Nduka I. D. (90')

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Победа позволила «Краснодару-2» набрать 21 очко и подняться на предпоследнее, семнадцатое место в турнирной таблице. У «Уфы» 24 пункта и шестнадцатая строчка.