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    ЦСКА разгромил «Химки»

    ЦСКА — «Химки»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 22-го тура российской Премьер-лиги московский ЦСКА в родных стенах уверенно разобрался с подмосковными «Химками» — 3:0.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    Авторами забитых мячей стали Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Химки 3:0
    Голы: 1:0 Oblyakov I. (33'), 2:0 Zaynutdinov B. (37'), 3:0 Хорхе Карраскаль (61') ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Zaynutdinov B., Oblyakov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Химки: Антон Митрюшкин, Ираклий Чежия, Кристиан Гонсалес, Лео Андраде, Петар Голубович, Guliev A., Бутта Магомедов, Никола Антич, Александр Руденко, Маркос Гильерме, Илья Садыгов

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    Благодаря этой победе ЦСКА набрал 41 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. У «Химок» 13 пунктов и пятнадцатая позиция.

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