ЦСКА — «Химки»: счет матча 3:0, обзор голов

Иван Обляков Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Химки 3:0
Голы: 1:0 Oblyakov I. (33'), 2:0 Zaynutdinov B. (37'), 3:0 Хорхе Карраскаль (61') ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Zaynutdinov B., Oblyakov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Химки: Антон Митрюшкин, Ираклий Чежия, Кристиан Гонсалес, Лео Андраде, Петар Голубович, Guliev A., Бутта Магомедов, Никола Антич, Александр Руденко, Маркос Гильерме, Илья Садыгов
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 41 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. У «Химок» 13 пунктов и пятнадцатая позиция.