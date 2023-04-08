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    «Удинезе» и «Монца» сыграли вничью

    «Удинезе» — «Монца»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Удинезе Монца
    В матче 29-го тура чемпионата Италии «Удинезе» и «Монца» сыграли вничью 2:2.

    «Монца»
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    «Монца»

    На голы Андреа Колпани и Николо Ровеллы хозяева ответили точными ударами Санди Ловрича и Бету.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Монца 2:2
    Голы: 1:1 Андреа Кольпани (48'), 1:2 Николо Ровелла (56'), 2:2 Бету (пенальти) (90 + 2') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Яка Бийол, Неуэн Перес (Флорьян Товен, 83'), Кингсли Эхизибуэ (Фести Эбоселе, 68'), Лазар Самарджич (Симоне Пафунди, 68'), Уолас, Санди Ловрич (Толгай Али Арслан, 80'), Ийенома Дестини Удогие, Бету, Исаак Саксесс (Илия Несторовски, 83') Монца: Маттиа Валоти (Хосе Мачин, 80'), Стефано Сенси (Андреа Петанья, 60'), Андреа Кольпани (Самуэле Биринделли, 67'), Карлос Аугусто, Николо Ровелла (Андреа Барберис, 80'), Маттео Пессина, Патрик Чиурриа, Армандо Иццо, Роб Холдинг, Валентин Антов (Лука Кальдирола, 60'), Микеле Ди Грегорио Предупреждения: Армандо Иццо (26'), Валентин Антов (55'), Неуэн Перес (76'), Raffaele Palladino (88'), Андреа Петанья (90 + 9')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Монца» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» (39 очков) располагается на 10-й строчке — 39 очков.

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