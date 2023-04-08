Тен Хаг: Мы должны быть более решительными и безжалостными

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«Мы должны быть более решительными и безжалостными, и эта игра должна была быть закончена по счету к перерыву, а мы этого не сделали. Но это все равно очень хорошее выступление.

Гол Марсьяля? Снова игроки, выходящие со скамейки запасных, оказывают влияние и забивают голы. В этом сезоне у нас много запасных, которые выходят на замену и забивают.

Я думаю, что Бруну Фернандеш был великолепен, и даже на прошлой неделе против "Ньюкасла" он играл очень хорошо. Он определенно был лучшим игроком на поле», — приводит слова тен Хага ВВС.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 56 очков и поднялся на третье место АПЛ «Эвертон» занимает 16-ю строчку.