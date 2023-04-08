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    Тен Хаг: Мы должны быть более решительными и безжалостными

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча против «Эвертона» (2:0).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы должны быть более решительными и безжалостными, и эта игра должна была быть закончена по счету к перерыву, а мы этого не сделали. Но это все равно очень хорошее выступление.

    Гол Марсьяля? Снова игроки, выходящие со скамейки запасных, оказывают влияние и забивают голы. В этом сезоне у нас много запасных, которые выходят на замену и забивают.

    Я думаю, что Бруну Фернандеш был великолепен, и даже на прошлой неделе против "Ньюкасла" он играл очень хорошо. Он определенно был лучшим игроком на поле», — приводит слова тен Хага ВВС.

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 56 очков и поднялся на третье место АПЛ «Эвертон» занимает 16-ю строчку.

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