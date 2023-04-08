«Боруссия» Д — «Унион»: счет матча 2:1, обзор голов

Д одержала победу над(2:1) в матче 27-го тура Бундеслиги.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте встречи. Защитник «Боруссии» Рафаэль Геррейру сделал отличную передачу на Доньелла Малена, а тот попал точно под перекладину.

На 61-й минуте игрок «Униона» Шеральдо Беккер получил отличную передачу от партнера и ударил точно в правый нижний угол ворот.

На 79-й минуте «Боруссия» смогла вновь выйти вперед. Игрок «шмелей» Юссуфа Мукоко вышел один на один с голкипером, переиграл и нанес точный удар в пустой угол ворот — 2:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Унион 2:1 Голы: 1:0 Дониелл Мален (28'), 1:1 Кевин Бехренс (61'), 2:1 Юссуфа Мукоко (79') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингхэм, Эмре Джан, Юлиан Брандт (Салих Озкан, 84'), Дониелл Мален (Марко Ройс, 74'), Себастьен Аллер (Юссуфа Мукоко, 74'), Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 69') Унион: Кевин Бехренс (Джейми Левелинг, 62'), Шеральдо Бекер (Свен Михель, 74'), Нико Гисельман, Яник Хаберер (Теозон-Жордан Сибачо, 84'), Рани Хедира, Мортен Торсби (Пауль Зегуин, 62'), Йосип Юранович, Пауль Еккель, Робин Кнохе (Милош Пантович, 84'), Данило Дуки, Фредерик Реннов Предупреждения: Кевин Бехренс (54'), Шеральдо Бекер (56'), Марко Ройс (90'), Эмре Джан (90 + 1'), Джейми Байно-Гиттенс (90 + 5')

После этого матча «Боруссия» занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги (56 очко). «Унион» располагается на 3-й позиции (51).