«Севилья» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

не удержала победу нав матче 28-го тура испанской Примеры — 2:2

На голы Юссефа Эн-Несири и Маркуса Акуны гости смогли ответить точными ударами в исполнении Мигеля Родригеса и Гонсалу Пасиенсии в концовке встречи.

Отметим, что «Севилья» играла в меньшинстве почти всю игру, поскольку уже на 19-й минуте был удален Папе Гуйе.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Сельта 2:2 Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (43'), 2:0 Маркос Акунья (81'), 2:2 Мигель Родригес (89'), 2:2 Гонсало Пасьенса (90 + 3') Севилья: Марко Дмитрович, Хесус Навас, Луак Баде, Неманья Гудель, Маркос Акунья, Фернандо, Пап Гуй, Сусо (Гонсало Монтьель, 73'), Эрик Ламела (Оливер Торрес, 61'), Бриан Хиль (Алекс Теллес, 78'), Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 78') Сельта: Харис Сеферович (Йёрген Странн Ларсен, 77'), Яго Аспас, Франко Серви (Лукас де ла Торре, 46'), Ренато Тапиа (Гонсало Пасьенса, 61'), Франсиско Пейнадо (Оскар Родригес, 77'), Карлес Перес (Мигель Родригес, 77'), Хавьер Галан, Унай Нуньес, Джозеф Айду, Уго Мальо, Иван Вильяр Предупреждения: Карлес Перес (13'), Пап Гуй (19'), Юссеф Эн-Несири (43'), Франко Серви (45 + 2'), Хесус Навас (63'), Алекс Теллес (82') Удаление: Маркос Акунья (90 + 5')

Календарь и таблица испанской Примеры

После этой игры позиции команд остались прежними: «Сельта» (36 очков) — девятая, «Севилья» (32 пункта) — тринадцатая.