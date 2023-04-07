ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса
  • 22:10
    • «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче»
  • 19:55
    • «Интер» упустил победу над «Салернитаной»
  • 19:00
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии со счетом 3-1
  • 00:20
    • «Милан» не смог обыграть «Эмполи» в Серии А
    Все новости спорта

    «Сельта» вырвала ничью у «Севильи»

    «Севилья» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Севилья
    «Севилья» не удержала победу на «Сельтой» в матче 28-го тура испанской Примеры — 2:2

    «Севилья» — «Сельта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Севилья» — «Сельта»

    На голы Юссефа Эн-Несири и Маркуса Акуны гости смогли ответить точными ударами в исполнении Мигеля Родригеса и Гонсалу Пасиенсии в концовке встречи.

    Отметим, что «Севилья» играла в меньшинстве почти всю игру, поскольку уже на 19-й минуте был удален Папе Гуйе.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Сельта 2:2
    Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (43'), 2:0 Маркос Акунья (81'), 2:2 Мигель Родригес (89'), 2:2 Гонсало Пасьенса (90 + 3') Севилья: Марко Дмитрович, Хесус Навас, Луак Баде, Неманья Гудель, Маркос Акунья, Фернандо, Пап Гуй, Сусо (Гонсало Монтьель, 73'), Эрик Ламела (Оливер Торрес, 61'), Бриан Хиль (Алекс Теллес, 78'), Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 78') Сельта: Харис Сеферович (Йёрген Странн Ларсен, 77'), Яго Аспас, Франко Серви (Лукас де ла Торре, 46'), Ренато Тапиа (Гонсало Пасьенса, 61'), Франсиско Пейнадо (Оскар Родригес, 77'), Карлес Перес (Мигель Родригес, 77'), Хавьер Галан, Унай Нуньес, Джозеф Айду, Уго Мальо, Иван Вильяр Предупреждения: Карлес Перес (13'), Пап Гуй (19'), Юссеф Эн-Несири (43'), Франко Серви (45 + 2'), Хесус Навас (63'), Алекс Теллес (82') Удаление: Маркос Акунья (90 + 5')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой игры позиции команд остались прежними: «Сельта» (36 очков) — девятая, «Севилья» (32 пункта) — тринадцатая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» не выявят сильнейшего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Армейские» соперники вновь опустят результативность вниз
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Споткнется ли «Манчестер Юнайтед» на «Эвертоне»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры