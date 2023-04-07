Индзаги: «Интер» заслуживает гораздо большего

Наставниквысказался о поединке против(1:1)

Очень трудно говорить о сегодняшнем матче. Все видели, что произошло. Команда сыграла сильно — всего через два дня после игры с «Юве». Главное сожаление, что мы не забили второй гол. В данный момент мы и правда платим высокую цену за то, что не смогли убить игру.

Команда прилагает невероятные усилия и заслуживает гораздо большего. Мне, как тренеру, трудно объяснить, как все закончилось ничьей после всего, что мы создали.

Есть огромное разочарование, но оно должно подтолкнуть нас еще больше к тому, что ждет команду в ближайшие несколько дней«, — приводит слова Индзаги Football Italia.

По итогам этого противостояния "Интер" набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. У "Салернитаны" 29 пунктов и пятнадцатая строчка.