ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23
  • 22:10
    • «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче»
  • 19:55
    • «Интер» упустил победу над «Салернитаной»
  • 19:00
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и повел в серии со счетом 3-1
    Все новости спорта

    Индзаги: «Интер» заслуживает гораздо большего

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Салернитана
    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о поединке против «Салернитаны» (1:1)

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    Очень трудно говорить о сегодняшнем матче. Все видели, что произошло. Команда сыграла сильно — всего через два дня после игры с «Юве». Главное сожаление, что мы не забили второй гол. В данный момент мы и правда платим высокую цену за то, что не смогли убить игру.

    Команда прилагает невероятные усилия и заслуживает гораздо большего. Мне, как тренеру, трудно объяснить, как все закончилось ничьей после всего, что мы создали.

    Есть огромное разочарование, но оно должно подтолкнуть нас еще больше к тому, что ждет команду в ближайшие несколько дней«, — приводит слова Индзаги Football Italia.

    По итогам этого противостояния "Интер" набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. У "Салернитаны" 29 пунктов и пятнадцатая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Милан» в топ-4?
  • «Милан» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ланс» сделает шаг к первой строчке в чемпионате Франции
  • «Ланс» — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Уже в ближайшей игре «Миннесота» распрощается со своей минусовой серией
  • «Миннесота» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ланс — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры