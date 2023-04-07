Чернов о вылете из Пути РПЛ Кубка России: Просто на одну игру больше сыграем. Ничего страшного

Защитник «Спартака»прокомментировал поражение от «Урала» в матче Кубка России.

«Не хватило одного голика после того, как перехватили инициативу и забили мяч. Действовали хорошо — вышли на второй тайм заряженными. Думаю, что все это видели. Но растранжирили все моменты и получили в ответ.

Два гола из-за штрафной? Просто ребята хорошо попали — индивидуальное мастерство. Не знаю, забьют ли Сунгатулин и Сиссе так ещё раз из десяти попыток. Можно только поздравить "Урал": сыграют в финале, а мы просто на одну игру больше сыграем. Ничего страшного», — сказал Чернов.

Далее «Урал» сыграет с ЦСКА, а «Спартак» встретится в Пути регионов с «Акроном».