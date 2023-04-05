Колыванов назвал главную проблему «Динамо»

Бывший главный тренер «Уфы»прокомментировал поражениеот тольяттинского(0:0, 1:4 в серии пенальти) в Кубке России.

«Динамо» прекратило участие в турнире после этого матча.

«Поражение "Динамо" однозначно неожиданное. Все‑таки "Динамо" и по статусу, и по набору футболистов превосходит "Акрон".

У "Динамо" была куча моментов в этом матче, но реализация — ноль, как и в игре с "Сочи". Обидно, конечно.

А "Акрон" просто выстоял, он сделал все, чтобы свести матч к 11‑метровым ударам. Они исполнили пенальти лучше и победили. Для "Динамо" это удручающий результат, им нужно серьезно прибавлять, чтобы набирать очки в чемпионате», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».