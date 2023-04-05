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    Аллегри оценил игру «Ювентуса» в матче Кубка Италии с «Интером»

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Интер
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничейном результате в первой игре 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» (1:1).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Красная карточка Куадрадо после финального свистка? Я не знаю, что произошло, так как я ушёл сразу после свистка. Ничего, просто немного эмоций в конце тяжёлой игры. Мы знали, что это будет сложно. Несмотря на то, что у них был трудный период, они по-прежнему остаются "Интером" и сегодня доказали это.

    Мы прибавляли по ходу игры, взвинтили темп и увеличили количество игроков в штрафной. Результат разочаровывает, учитывая эту ошибку в конце, но в целом матч был равным и ничья закономерна.

    Обе команды владели мячом и имели шансы, это футбол. Мы знали, что всё решится в ответной игре, поэтому пропустить такой гол за 20 секунд до конца всё же можно.

    Положительно то, что ребята загорелись и разозлились, когда позволили сопернику сравнять счёт, но они должны использовать этот момент, чтобы извлечь уроки и не повторять этих ошибок.

    Мы слишком медленно двигали мяч в первом тайме, после перерыва мы стали действовать активнее, и впечатления были хорошие, но это футбол», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

  • «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
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