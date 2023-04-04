Толиссо: «Лион» может гордиться победой над «ПСЖ»

Полузащитник «Лиона»прокомментировал победу своего клуба над «ПСЖ» (1:0) в матче Лиги 1.

«Мы можем гордиться тем, что сделали позавчера вечером. Мы провели хороший матч и делали все правильно. Мы играли как команда, когда приходилось низко защищаться.

Это хорошая подготовка к полуфинальному матчу Кубка Франции с "Нантом". Все были сосредоточены с первой до последней минуты. Мы получили уверенность перед встречей с Нантом», — приводит слова Толиссо официальный сайт «ткачей».

Календарь и таблица Лиги 1

«Лион» располагается на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 44 очками в активе. ПСЖ занимает первое место с 66 баллами.