Тренер «Акрона»: «Динамо» играло лучше нас, но все решает характер

Главный тренерпосле победы в серии пенальти надв матче Пути регионов Кубка России подвел итоги встречи.

«Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог. Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду победителя. "Динамо" играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.

Команда верит, что в одном матче можно обыграть соперника, который превосходит уровнем. Хочется, чтобы команда хорошо выглядела. Сегодня мы играли неважно, а соперник хорошо. Но это Кубок, такие матчи бывают. Футбол — это дух. Мы отдали все», — приводит слова Калешина «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.