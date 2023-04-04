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    Егорычев: У «Спартака» были моменты, но результат наш

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    Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев подвел итог матча Кубка России против «Спартака» (2:1).

    Андрей Егорычев
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    Андрей Егорычев

    «Классные ощущения, бились, старались, добились победы. Все отработали на максимум, болельщики создают невероятную атмосферу. Их было много — 25 тысяч. Когда забили второй мяч, уверенности стало больше. У "Спартака" были моменты, но результат наш. Я поздравил Фаниля Сунгатулина, он старается, талантливый игрок.

    Нам без разницы, кто попадется дальше в финале», — приводит слова Егорычева «Матч ТВ».

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    • Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.

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