Егорычев: У «Спартака» были моменты, но результат наш

Полузащитникподвел итог матча Кубка России против(2:1).

«Классные ощущения, бились, старались, добились победы. Все отработали на максимум, болельщики создают невероятную атмосферу. Их было много — 25 тысяч. Когда забили второй мяч, уверенности стало больше. У "Спартака" были моменты, но результат наш. Я поздравил Фаниля Сунгатулина, он старается, талантливый игрок.

Нам без разницы, кто попадется дальше в финале», — приводит слова Егорычева «Матч ТВ».

Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.