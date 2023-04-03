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    Губерниев назвал Гогниева недоразумением российского футбола

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    Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Давно пора было уходить, он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения с ним. Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми.

    Если он найдет работу в ФНЛ, мне придется жалеть ФНЛ и клуб, в котором он будет работать», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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