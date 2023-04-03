Губерниев назвал Гогниева недоразумением российского футбола

Спортивный комментатор и журналистотреагировал на увольнение главного тренера подмосковных

«Давно пора было уходить, он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения с ним. Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми.

Если он найдет работу в ФНЛ, мне придется жалеть ФНЛ и клуб, в котором он будет работать», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

После 21 тура «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 13 очков в активе.