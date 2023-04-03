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    Галтье: «ПСЖ» позволяет создавать слишком много моментов у своих ворот

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Лион
    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подвел итоги поединка с «Лионом» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Франции.

    Кристоф Галтье
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    Кристоф Галтье

    «Восьмое поражение в 2023 году — для "ПСЖ" это много. Присутствует разочарование, поскольку мы хорошо начали матч, и злость из-за того, что мы позволяем создавать слишком много моментов у наших ворот. Нам не хватает характера, проявления гордости. Наши фанаты гонят нас вперед до последней минуты, но мы не реагируем на это.

    Мы все еще способны чего-то добиться, но надо сосредоточиться, понять ситуацию, в которой мы находимся. Также надо дождаться возвращения некоторых игроков.

    Конечно, разочарование велико. Чемпионат тяжело выиграть, если вы думаете, что это простая задача, то ошибаетесь. Чтобы завоевать этот титул, нам нужно изменить подход к делу, проявлять характер на поле, особенно когда не все идет как надо», — цитирует Галтье RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лион» располагается на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками в активе. ПСЖ занимает первое место с 66 баллами.

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