«Крылья Советов» — «Оренбург»: счет матча 1:1, обзор голов

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев точным ударом отметился Дмитрий Цыпченко, а за гостей забил Дмитрий Воробьев.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Оренбург 1:1
Голы: 1:0 Дмитрий Цыпченко (7'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (30') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Илья Гапонов, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Амар Рахманович, Дмитрий Цыпченко Оренбург: Николай Сысуев, Александр Эктов, Матиас Перес, Михаил Сиваков, Маттео Стаматов, Иван Башич, Лукас Вера, Florentin G., Юрий Ковалёв, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Предупреждения: Максим Витюгов (29'), Гленн Бейл (62'), Дмитрий Воробьёв (90+2')
Теперь в активе «Крыльев Советов» 21 очко и 12-я строчка в турнирной таблице чемпионата России. У коллектива Марцела Лички 32 очка и седьмая строчка.