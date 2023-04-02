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    «Крылья Советов» и «Оренбург» поделили очки

    «Крылья Советов» — «Оренбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью 1:1.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    В составе хозяев точным ударом отметился Дмитрий Цыпченко, а за гостей забил Дмитрий Воробьев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Оренбург 1:1
    Голы: 1:0 Дмитрий Цыпченко (7'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (30') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Илья Гапонов, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Амар Рахманович, Дмитрий Цыпченко Оренбург: Николай Сысуев, Александр Эктов, Матиас Перес, Михаил Сиваков, Маттео Стаматов, Иван Башич, Лукас Вера, Florentin G., Юрий Ковалёв, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Предупреждения: Максим Витюгов (29'), Гленн Бейл (62'), Дмитрий Воробьёв (90+2')

    Теперь в активе «Крыльев Советов» 21 очко и 12-я строчка в турнирной таблице чемпионата России. У коллектива Марцела Лички 32 очка и седьмая строчка.

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