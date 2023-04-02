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    Федотов: Мы полностью доминировали в первом тайме, переиграли соперника

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал заслуженной победу московского клуба в матче 21‑го тура РПЛ с «Факелом».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Секрет в отношении к делу, но суть не в этом. Мы говорим о том, что это заслуженная победа. Мы полностью доминировали в первом тайме, полностью переиграли соперника. Причем очень непростое поле. Во втором тайме чуть подсели, соперник использовал тактику навала, но мы все равно ничего не позволили сделать. А потом забили второй, сняв напряжение в плане результата.

    Второй тайм? Соперник упростил игру, было очень много длинных передач. В первые минуты не справились с подбором и быстро теряли мяч. В этом проблема, подустали. Думаю, после замен все встало на свои места.

    Карраскаль? У нас на поле выходил не только Карраскаль, а команда, которая добилась победы. Я отмечаю командную игру и командный дух. Поздравляю болельщиков», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    После этого матча ЦСКА поднялся на 4-е место в таблице РПЛ с 38 очками, «Факел» остался на 14-й строчке с 17 баллами.

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