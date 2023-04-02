ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Урал»Джокер Сергеев. Замены Семака принесли «Зениту» победу над «Уралом»
  • 13:21
    • «Химки» — «Краснодар»: стартовые составы команд
  • 13:17
    • «Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы команд
  • 13:12
    • Стали известны сроки восстановления Промеса
    Все новости спорта

    «Енисей» и «Краснодар-2» сыграли вничью

    «Енисей» — «Краснодар-2»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Енисей Краснодар-2
    В матче 25-го тура Первой лиги красноярский «Енисей» и «Краснодар-2» не смогли выявить сильнейшего.

    «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Енисей»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия соперником распечатать ворота друг друга не увенчались успехом.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Краснодар-2 0:0
    Енисей: Евгений Ставер, Егор Апушников, Bardybakhin V., Ivakin Y., Егор Иванов, Александр Ломакин, Александр Масловский, Razdorskikh N., Rukas A., Денис Самойлов, Stezhko V. Краснодар-2: Станислав Агкацев, Gayvoronskiy D., Gubzhokov I., Олег Исаенко, Kutovoy M., Вячеслав Литвинов, Nduka I. D., Okoronkwo J., Plotnikov N., Владислав Самко, Григорий Жилкин Предупреждения: Александр Канаплин (62'), Олег Исаенко (84')

    После этой игры позиции команд остались прежними: «Енисей» (43 очка) — третий, «Краснодар-2» — последний, восемнадцатый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Наполи» «Милан»?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Армейцы будут торопиться
  • «Факел» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • В дерби «армейских» команд финалом начнет рулить Питер
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры