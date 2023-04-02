«Енисей» — «Краснодар-2»: счет матча 0:0, обзор

В матче 25-го тура Первой лиги красноярскийне смогли выявить сильнейшего.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия соперником распечатать ворота друг друга не увенчались успехом.

Футбол. Россия. ФНЛ Енисей — Краснодар-2 0:0 Енисей: Евгений Ставер, Егор Апушников, Bardybakhin V., Ivakin Y., Егор Иванов, Александр Ломакин, Александр Масловский, Razdorskikh N., Rukas A., Денис Самойлов, Stezhko V. Краснодар-2: Станислав Агкацев, Gayvoronskiy D., Gubzhokov I., Олег Исаенко, Kutovoy M., Вячеслав Литвинов, Nduka I. D., Okoronkwo J., Plotnikov N., Владислав Самко, Григорий Жилкин Предупреждения: Александр Канаплин (62'), Олег Исаенко (84')

После этой игры позиции команд остались прежними: «Енисей» (43 очка) — третий, «Краснодар-2» — последний, восемнадцатый.