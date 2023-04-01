«Шальке» — «Байер»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 26-го тура немецкой Бундеслигина выезде переигралсо счетом 3:0.

Точными ударами отметились Джереми Фримпонг, Флориан Вирц и Сердар Азмун.

Футбол. Германия. Бундеслига Шальке 04 — Байер 0:3 Голы: 0:3 Жереми Фримпонг (50'), 0:2 Флориан Вирц (61'), 0:3 Сердар Азмун (90 + 2') Шальке 04: Ральф Ферман, Седрик Бруннер, Майя Йосида, Лео Граймль, Хеннинг Матрициани, Алекс Краль, Том Краус (Тим Скарке, 71'), Доминик Дрекслер (Эдер Баланта, 46'), Родриго Саласар (Тобиас Мор, 82'), Мариус Бюльтер, Микаэль Фрей (Симон Теродде, 61') Байер: Амин Адли (Сердар Азмун, 66'), Флориан Вирц, Мусса Диаби, Пьеро Инкапье (Митчел Баккер, 83'), Эксекиэль Паласиос (Керем Демирбай, 66'), Роберт Андрих, Жереми Фримпонг (Каллум Хадсон-Одои, 82'), Эдмон Тапсоба, Одилон Коссуну, Жонатан Та, Лукаш Градецки Предупреждения: Эксекиэль Паласиос (39'), Хеннинг Матрициани (51'), Эдер Баланта (56')

После этой победы «Байер» набрал 40 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Шальке» 21 пункт и 17-я строчка.

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В параллельной игре «Аугсбург» на выезде не смог удержать победу над «Вольфсбургом» — 2:2.

На автогол Максимилиана Арнольда и гол Мергима Бериши хозяева смогли ответить точными ударами в исполнении Луки Вальшмидта и Феликса Нмечи.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Аугсбург 2:2 Голы: 0:2 Максимилиан Арнольд (автогол) (2'), 0:2 Мергим Бериша (32'), 1:2 Джан-Лука Вальдшмидт (84'), 2:2 Феликс Нмеча (90 + 7') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Боте Баку (Кевин Паредес, 60'), Максанс Лакруа, Микки ван де Вен, Пауло Отавио, Маттиас Сванберг (Феликс Нмеча, 46'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт (Йонас Винд, 60'), Патрик Виммер (Николя Коцца, 75'), Омар Мармуш (Джан-Лука Вальдшмидт, 66'), Якуб Каминьский Аугсбург: Дион Дрена Белё (Фредрик Йенсен, 88'), Мергим Бериша (Ирвин Кардона, 70'), Рубен Варгас (Мадс Педерсен, 46'), Эльвис Реджбечай, Арне Энгелс (Юлиан Баумгартлингер, 90'), Арне Майер, Иагу, Джеффри Гауэлеу (Renato De Palma Veiga, 70'), Максимилиан Бауэр, Роберт Гумни, Рафал Гикевич Предупреждения: Боте Баку (51'), Патрик Виммер (56'), Мадс Педерсен (87'), Кевин Паредес (90 + 3'), Арне Майер (90 + 4')

«Вольфсбург» идет на девятой позиции, «Аугсбург» — двенадцатый.

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В еще одной игре «Фрайбург» и «Герта» сыграли вничью 1:1.

В составе хозяев мяч забил Винченцо Грифо, за гостей отметился Йессик Нганкам.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Герта 1:1 Гол: 1:1 Джессик Нганкам (77') Фрайбург: Марк Флеккен, Мануэль Гульде, Маттиас Гинтер, Tan-Kenneth Jerico Schmidt (Жонатан Шмид, 58'), Кильянн Сильдийя, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Рицу Доан, Лукас Хёлер (Нильс Петерсен, 85'), Винченцо Грифо Герта: Вилфрид Канга Ака (Агустин Рохель, 87'), Доди Лукебакио, Марвин Платтенхардт, Кевин-Принс Боатенг (Суат Сердар, 67'), Толга Джигерджи (Джессик Нганкам, 67'), Лука Тусар, Джонджо Кенни, Мартон Дардаи, Марк Кемпф, Филип Уремович (Флориан Нидерлехнер, 76'), Оливер Кристенсен Предупреждение: Джессик Нганкам (90 + 2')

По итогам этой игры команды занимают следующие позиции: «Фрайбург» (47 очков) — четвертый, «Герта» (22 пункта) — шестнадцатая.