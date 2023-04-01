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    Сантос: «Урал» — прекрасно организованная команда, но мы заслужили победу

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    Капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался после победы над «Уралом» в матче 21-го тура российской Премьер-лиги (2:0).

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Очень сложная игра. "Урал" — прекрасно организованная команда, хорошо подкованная тактически. Поэтому от нас требовалось на протяжении 90 минут показывать свою лучшую игру. Мои поздравления команде — мы сегодня заслужили этот результат.

    Позволила ли замена переломить исход? Это показало, что ребята, которые вошли в игру, во-первых, очень усилили, во-вторых, совершенно точно заслуживают право считаться основными игроками. Когда тренер просит помочь и выпускает их на поле, они доказывают своей игрой, что полностью могут считаться игроками основы», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

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    • Благодаря этой победе «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 51 очко, она опережает второй «Ростов» на 10 баллов. У «Урала» 25 пунктов и десятая строчка.

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