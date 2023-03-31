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    Президент РФС об изоляции российского футбола: Вся наша жизнь — борьба

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    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не считает, что российский футбол находится в изоляции.

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    «Разве мы находимся в изоляции? Сборная сыграла домашний матч с Ираком. Давайте избегать таких крайних оценок.

    Хотел ли я это все оставить и сконцентрироваться на нефтяной отрасли? А вы думаете, там все так радужно? Вы мне предлагаете все посты оставить?

    Вся наша жизнь борьба, преодолевать трудности интересно. Конечно, в футболе хотелось бы заниматься только его развитием. Но сейчас принято политическое решение о приостановке нашего участия в международных соревнованиях, мы сейчас занимаемся решением этой проблемы.

    Когда я сюда приходил, у меня было определенное видение, стратегия, я верю в потенциал нашего футбола и нахожу в себе силы его реализовать. Это и мотивирует», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

    Напомним, с весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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